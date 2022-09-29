У Мелітополі підірвали авто колаборантки – «голови департаменту освіти»

У захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль “голови” окупаційного “департаменту освіти” Олени Шапурової.

Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.

“Підгоріло авто місцевої топколаборантки Олени Шапурової. Особа, яка в мирному житті прославилась численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє “покликання”: очолила окупаційний “департамент освіти” й всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим “освіти”, – написав Федоров.

Як зазначив мер, колаборантка жива, але злякалася до напівсмерті.

Сьогодні Іван Федоров повідомив, що у житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу, прогримів вибух.