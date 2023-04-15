Через ДТП на трасі Житомир-Чернівці перекрили рух (фото)

Через місто Хотин організовано об’їзд у зв’язку з перекриттям траси.

У Чернівецькій області на трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Патрульна поліція України в Telegram. Зокрема, на автодорозі Н-03 Житомир — Чернівці (поблизу готельно-ресторанного комплексу “Чотири Корчми”) у Чернівецькій області відбулася ДТП.

“У зв’язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекритий”, – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що організовано об’їзд через автошлях Т 2610 (через місто Хотин). // УНІАН