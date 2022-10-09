У Новомосковську поліція розшукує 14-річну дівчину (фото)

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14-річна Анжела Павленко з 8  жовтня 2022 року відсутня за місцем мешкання та її місце знаходження не відомо.

Поліцією встановлено, що після уходу дівчини,  з дому зникло її свідоцтво про народження. Мобільний телефон та гроші при собі  не має.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 170-174 см, худої статури, волосся  русяве та довге,  очі блакитні, на обличчі  татуаж брів  та нарощені вії.

Була одягнена:  велюровий костюм зеленого кольору із двома смужками на рукавах.

Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісно зниклої  Павленко Анжели Графівни  просимо повідомити за телефонами: 102, (098)242-58-03, (050)948-53-23 або іншим зручним для Вас способом.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Новомосковського  районного  відділу поліції

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