На Закарпатті паралізувало школярку, у якої виявили поліомієліт

Дівчинка не була вакцинована.

Нині дитина перебуває в лікарні, зазначила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова у коментарі “21 каналу”.

Лікарка зазначила, що через інфікуванння у дитини розвинувся параліч. Вона також уточнила, що крім хворої дівчинки в сім’ї ще двоє дітей і вони всі не вакциновані.

Соловйова підкреслила, що захворювання дівчинки не пов’язане з нещодавно виявленими чотирма випадками зараження інфекцією в Закарпатській області.

Довідка

Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприятливі до вірусу діти у віці до п’яти років. Хоча захворіти ним може кожен невакцинований у будь-якому віці.

Рівень вакцинації дітей від поліомієліту в Україні лише 53%. Це є загрозливо низьким показником, який стає небезпечним для здоров’я населення.

Раніше на Рівненщині в півторарічної невакцинованої дитини діагностували поліомієліт. // Діло