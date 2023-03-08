У Польщі раптово померла 12-річна українка

Лікарі годину реанімували дівчинку, проте врятувати її не вдалося.

У Польщі померла 12-річна українка, дівчинка раптово перестала дихати. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі in Poland.

Трагедія сталася у Поморському воєводстві. За даними видання, швидку викликала матір дівчинки, яка помітила, що дитина втратила свідомість і перестала дихати.

Як повідомляється, після прибуття медики почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом їм на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині швидкої його було замало. Лікарі швидкої реанімували дитину понад годину. На жаль, медикам не вдалося її врятувати.

Наразі причину раптової смерті дівчинки з’ясовує прокуратура. Слідчі призначили розтин, а матері дівчинки надали україномовного психолога. // УНІАН