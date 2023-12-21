У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблий і поранені (фото)

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська.

“Мікроавтобусом їхали дев’ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні”, – повідомила Павловська.

Аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

Дорога у місці аварії зараз заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада. Натомість для вантажівок, які прямують до пункту пропуску “Гребенне – Рава Руська”, об’їзд визначено з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.