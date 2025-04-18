У селі Лалово внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей

У селі Лалово Мукачівського району внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. За даним фактом співробітники поліції відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування

17 квітня до поліції зателефонувала 46-річна мешканка Берегова. Жінка заявила, що у селі Лалово Мукачівського району вона виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього.

За викликом на місце події негайно виїхали співробітники поліції. Провівши першочергові слідчі дії вдалося встановити, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний мешканець села Лалово та 46-річний житель міста Берегово разом розпивали алкогольні напої. Надалі, в ході необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух.

Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільце з чекою до підривника. Поліцейські також оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків. Останні розповіли, що у ніч на 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції із даною інформацією ніхто не звертався.

За даним фактом слідчі Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з відміткою очевидне вбивство та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції, співробітники відділу криміналістичного забезпечення, Кінологічного центру та вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області