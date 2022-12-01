На Закарпатті водій легковика загинув у зіткненні з вантажівкою на зустрічній смузі (фото)

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють всі обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася неподалік міста Іршава. Автомобілі учасників ДТП поміщені на арештмайданчик, за даним фактом розпочато слідство

Дорожньо-транспортна пригода трапилася, сьогодні 1 грудня, близько 00:30 год, на відрізку дороги між с. Сільце та м. Іршава, Берегівського району. На місці події працювали слідчі та експерти поліції Закарпаття. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mersedes» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo».

Внаслідок аварії на місці події загинув водій легковика-44-річний мешканець села Заріччя. 28-річний водій вантажівки – не постраждав.

За фактом автопригоди слідчі управління з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками).

Транспортні засоби учасників аварії поміщено на арештмайданчик поліції. У справі буде призначено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області