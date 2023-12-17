У Словаччині перекинувся автобус із десятками українців: є постраждалі (фото)

У сусідній Словаччині сталася ДТП за участі українців — перекинувся автобус з 53-ма пасажирами.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, 17 грудня близько восьмої ранку в районі села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України з 53-ма пасажирами та двома водіями.

За його словами, постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених є й діти. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»