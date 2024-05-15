У Словаччині підстрелили прокремлівського прем’єра Фіцо

У Словаччині було поранено прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Напад на главу уряду стався під час виїзного засідання уряду.

Про це повідомляє видання Dennik.

На разі відомо, що прем’єра госпіталізували до лікарні, а нападника затримано.

Стрілянина сталась перед Будинком культури у Гандлові, де відбувалося засідання уряду, коли прем’єр вийшов до людей.

Репортер DenníkN повідомив, що почув кілька пострілів та побачив, як охоронці підняли прем’єр-міністра з землі, завантажили в машину і повезли.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, аби привітатись із ними, і саме тоді пролунали кілька пострілів, після чого він впавна землю.

Ймовірного нападника відразу затримала поліція. Також правоохоронці оточили територію, а присутніх у будинку культури евакуювали. // Дзеркало тижня