У столичній підземці затримали «графітчика», який намагався проникнути до тунелю

Поліцейські на правопорушника склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство та провели з ним профілактичну бесіду.

Ввечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся машиніст та повідомив, що невідомий намагався проникнути до тунелю на станції метро «Академмістечко». На місце прибула слідчо-оперативна група управління поліції для документування правопорушення.

Правоохоронці з’ясували, що дії молодика могли б призвести до смертельних наслідків або травмування та збою у роботі столичної підземки. Крім того, коли хлопець тікав, він загубив сумку, в якій були різнокольорові балончики із фарбою.

Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь. Правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду та склали відносно нього протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За вчинення дрібного хуліганства чоловіку загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Відділ комунікації поліції Києва