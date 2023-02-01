У столичній квартирі вибухнув самогонний апарат (фото)
“На дев’ятому поверсі стався вибух. Повилітали вікна” — такий виклик отримали патрульні
Сьогодні, близько 13-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Райдужній відбувся вибух.
За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, рятувальники та медики. Обстеживши місце події виявилось, що вибухнув самогонний апарат в одній з квартир.
Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки та був шпиталізований медиками до лікарні.
Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі.
Нагадуємо, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення передбачена адміністративна відповідальність.