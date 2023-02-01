У столичній квартирі вибухнув самогонний апарат (фото)

“На дев’ятому поверсі стався вибух. Повилітали вікна” — такий виклик отримали патрульні

Сьогодні, близько 13-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Райдужній відбувся вибух.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, рятувальники та медики. Обстеживши місце події виявилось, що вибухнув самогонний апарат в одній з квартир.

Внаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки та був шпиталізований медиками до лікарні.

Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі.

Нагадуємо, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення передбачена адміністративна відповідальність.

Патрульна поліція Києва