У Тибеті стався потужний землетрус: є десятки загиблих та поранених (відео)

Вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє CNN.

За попередніми даними, вже відомо про щонайменше 53 загиблих та 62 травмованих. Також зруйновано понад 1000 будівель.

Відео наслідків землетрусу у Тибеті: 53 людини загинули, та 62 травмовані Руйнівний землетрус магнітудою 6,8 балів стався в автономному районі Тибету Китаю, поряд з кордоном Непалу та Індії. Повідомляється про зруйнування понад 1000 будівель. pic.twitter.com/8AokZbMVAM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2025

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 за місцевим часом і супроводжувався кількома афтершоками.

Епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.

Коливання землі відчувалися не лише в Тибеті, але й у сусідніх країнах. У столиці Непалу Катманду повідомляють про сильні поштовхи, які також зачепили район біля гори Еверест. Землетрус зафіксували й у північних регіонах Індії та в Бутані.

Наразі ведуться рятувальні роботи, а масштаб руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. Геологи попереджають про можливі афтершоки, які можуть ускладнити ситуацію. // Главком