У Вінниці хлопець пішов здавати іспит на водійські права з 4-ма ґаджетами на тілі

Втім, адміністратор виявив підозрілу поведінку хлопця та здійснив перевірку.

У Вінниці чоловік намагався схитрувати під час складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.

Як повідомляють Сервісні центри МВС у Вінницькій області, під час іспиту адміністратор помітив, що кандидат підозріло рухав руками. Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець намагався використати мікропристрої.

До тіла була прикріплена мікрокамера, мікрофон та павербанк. А у вусі знаходився мікронавушник.

“Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту”, – пишуть у МВС.

Як зазначили в МВС, єдиним законним способом отримати посвідчення водія вперше – індивідуальна процедура отримання послуги в сервісному центрі МВС. // УНІАН