У Вінниці хлопець пішов здавати іспит на водійські права з 4-ма ґаджетами на тілі
Втім, адміністратор виявив підозрілу поведінку хлопця та здійснив перевірку.
У Вінниці чоловік намагався схитрувати під час складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.
Як повідомляють Сервісні центри МВС у Вінницькій області, під час іспиту адміністратор помітив, що кандидат підозріло рухав руками. Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець намагався використати мікропристрої.
До тіла була прикріплена мікрокамера, мікрофон та павербанк. А у вусі знаходився мікронавушник.
“Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту”, – пишуть у МВС.
Як зазначили в МВС, єдиним законним способом отримати посвідчення водія вперше – індивідуальна процедура отримання послуги в сервісному центрі МВС. // УНІАНTweet