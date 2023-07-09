У Вінниці «водій» моноколеса травмував 6-річну дитину

Подія сталась 7 липня близько 14 години на площі Європейські в обласному центрі.

За інформацією слідства, внаслідок наїзду травми отримав 6-річний хлопчик, який йшов з мамою по площі. Керував моноколесом 34-річний вінничанин.

Дитину доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому.

Моноколесо вилучено. Кермувальник освідуваний, він тверезий.

За цим фактом поліцією розслідується провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадуємо, що електросамокати та моноколеса визнані транспортними засобами, і їх водії зобов’язані знати та виконувати Правила дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Вінницької області