У закинутому корпусі «Куяльника» загинула 13-річна одеситка, яка малювала графіті
13-річна дівчинка загинула, впавши з висоти, в одному з покинутих корпусів санаторію «Куяльник».
За інформацією поліції, дві подруги пробралися в будівлю, щоб малювати графіті.
Дівчата піднялися сходами занедбаного комплексу, і між чотирнадцятим і п’ятнадцятим поверхами приступили до роботи. Одна з них вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималася і впала в проміжок між сходами.
Про трагедію правоохоронцям повідомили батьки подруги загиблої, чия сім’я раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла.
За словами батьків донька відпросилася погуляти з подругою і була постійно на зв’язку. Близько 18-ї години, вона повідомила матері, що вже збирається додому, проте через годину перестала відповідати на дзвінки.
Тіло загиблої направили на експертизу, яка підтвердила, що смерть дитини настала від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок» (ст. 115 Кримінального кодексу України).
Як повідомили рятувальники, щоб дістати тіло дівчинки, довелося зрізати решітку між сходами. Для цього застосовували гідравлічний інструмент. // Думська