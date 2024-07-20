У закинутому корпусі «Куяльника» загинула 13-річна одеситка, яка малювала графіті

13-річна дівчинка загинула, впавши з висоти, в одному з покинутих корпусів санаторію «Куяльник».

За інформацією поліції, дві подруги пробралися в будівлю, щоб малювати графіті.

Дівчата піднялися сходами занедбаного комплексу, і між чотирнадцятим і п’ятнадцятим поверхами приступили до роботи. Одна з них вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималася і впала в проміжок між сходами.

Про трагедію правоохоронцям повідомили батьки подруги загиблої, чия сім’я раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла.

За словами батьків донька відпросилася погуляти з подругою і була постійно на зв’язку. Близько 18-ї години, вона повідомила матері, що вже збирається додому, проте через годину перестала відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої направили на експертизу, яка підтвердила, що смерть дитини настала від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок» (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомили рятувальники, щоб дістати тіло дівчинки, довелося зрізати решітку між сходами. Для цього застосовували гідравлічний інструмент. // Думська