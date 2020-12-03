У Запоріжжі чоловік загинув в результаті вибуху на АЗС

В Запоріжжі на автомобільній заправній станції стався вибух, в епіцентрі якого опинився чоловік.

В результаті вибуху він загинув.

Станція до цього вже кілька років не працювала, тому власники вирішили її демонтувати.

Під час демонтажних робіт один з резервуарів вибухнув. // alexua.tv