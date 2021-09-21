У Запорізькій області чоловік підірвав будинок, аби покінчити з життям

Через вибух газу був зруйнований двоповерховий будинок у Приморську сьогодні, 21 вересня. З-під уламків дістали його власника

Вибух приватного будинку у Приморську стався близько 11:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво обласної поліції, медики, рятувальники.

Як повідомили у пресслужбі обласної Нацполіції, з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Лікарі надали 60-річному чоловіку меддопомогу.

Встановлено, що вибух газово-повітряної суміші стався при спробі власника оселі скоїти самогубство, передає Depo.Запоріжжя.

Нині вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна) та ст. 120 (доведення до самогубства) КК України. Триває огляд місця події.