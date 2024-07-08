Енергетики скасували «день без відключень» для областей України

З 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Раніше планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів задля вимірювання фактичного рівня споживання областей. Це було потрібно, щоб скорегувати розподіл електроенергії й краще підготуватися до опалювального сезону.

Причина скасування, як зазначається, – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Раніше, з 9 по 24 липня в усіх областях планували змінити графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не повинно було бути обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично. // Економічна правда