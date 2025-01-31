Українська криптовалютна біржа KUNA припиняє комерційну діяльність

KUNA, українська криптобіржа, що працює у криптоіндустрії майже 11 років, припиняє комерційну діяльність не лише в Україні, а й по всьому світу. Про такі наміри оголосив засновник Kuna Михайло Чобанян.

«Я припиняю будь-яку комерційну діяльність криптобіржі із сьогодення. KUNA повністю згортає свою діяльність у всіх країнах», — заявив у своєму Telegram-каналі Михайло Чобанян. Він підкреслив, що мова про продаж криптобіржі не йде.

Подібну заяву засновник криптобіржі зробив після того, як 23 січня було винесено рішення Шевченківського суду міста Києва за клопотанням Бюро економічної безпеки України згідно з яким Держспецзв’язку відправив усім операторам звʼязку лист почалося блокування KUNA.

Михайло Чобанян зауважив, що у клієнтів криптобіржі буде близько двох місяців перехідного періоду, щоб вони могли вивести свої активи.

«Як я вам неодноразово говорив упродовж усього цього шляху — не зберігайте гроші на централізованих сервісах, у тому числі й у KUNA. Поки вони там, то це не ваші гроші», — зазначив засновник криптобіржі.

Також Чобанян додав, що бізнес його наразі відволікає та не дозволяє «увійти до цього нового світового порядку в нейтральному статусі». Місце, зайняте криптобіржею, засновник KUNA планує звільнити під «щось цікаве та нове — Symbiocracy». Він сказав, що наразі його цікавить лише домен IT-індустрії, в якому приватні або державні підприємства створюють програмне забезпечення.

«GovTech — це наступний напрямок, який мене цікавить. Все, що пов’язане з технологіями, штучним інтелектом та розвитком людства», — зазначив Чобанян. // dev.ua