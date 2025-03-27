«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
Фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів
Сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Залізничники наголошують, що кібератака не спричинила витоку жодної сенситивної інформації.
Водночас вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки. Усі поїзди курсують за розкладом.Tweet