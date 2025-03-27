«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

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Фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів

Сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Залізничники наголошують, що кібератака не спричинила витоку жодної сенситивної інформації.

Водночас вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки. Усі поїзди курсують за розкладом.

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