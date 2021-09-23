Ушли в школу и не вернулись: в Днепре второй день разыскивают двух девочек

В Днепре без вести пропали две девочки: Камилла Клочко и Елизавета Унченко — их разыскивает полиция.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Главного Управления Национальной Полиции в Днепропетровской области.

22 сентября около 8:00 подростки ушли в школу, которая расположена в Амур-Нижнеднепровском районе, и до сих пор не вернулись домой.

Клочко Камилле Сергеевне на вид 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, у нее длинные русые волосы и карие глаза. Когда девочка ушла из дома, она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды.

Унченко Елизавета Сергеевна ростом около 165-ти сантиметров. На вид ей 14-15 лет. Худощавого телосложения. У нее длинные волосы белого цвета и голубые глаза. В момент исчезновения Елизавета была одета в черную куртку, синие джинсы и черную обувь.

Сообщите по номерам 102, (096) 024 63 20, (063) 074 22 13, если вам что-либо известно о местонахождении подростков.