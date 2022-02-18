В Атлантике горит судно с 4 тыс. элитных Porsche, Bentley и Volkswagen

Экипаж эвакуировался на шлюпках, спасательная операция продолжается.

Недалеко от Азорских островов в Атлантическом океане возник пожар на судне Felicity Ace, которое перевозит автомобили. В общей сложности на борту судна находятся около 4 тысяч элитных Porsche, Bentley и Volkswagen. Груз следует из Порта Эмден в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд.

Агентство Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии сообщало, что Экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого судно было объявлено «неуправляемым».

Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда. В спасении также участвовал патрульный катер военно-морского флота Португалии.

Фото пожара на Felicity Ace сделано с борта одного из проходящих рядом кораблей.

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