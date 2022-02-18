В Атлантике горит судно с 4 тыс. элитных Porsche, Bentley и Volkswagen
Экипаж эвакуировался на шлюпках, спасательная операция продолжается.
Недалеко от Азорских островов в Атлантическом океане возник пожар на судне Felicity Ace, которое перевозит автомобили. В общей сложности на борту судна находятся около 4 тысяч элитных Porsche, Bentley и Volkswagen. Груз следует из Порта Эмден в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд.
Агентство Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии сообщало, что Экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого судно было объявлено «неуправляемым».
Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда. В спасении также участвовал патрульный катер военно-морского флота Португалии.
Фото пожара на Felicity Ace сделано с борта одного из проходящих рядом кораблей.
Как уточняет The Drive, на борту Felicity Ace находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group – подтвердили представители автопроизводителей. Многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили обеспокоенность тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.
Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар, продолжается спасательная операция.
По данным CNN, причина пожара пока не установлена.
Компания Porsche подтвердила наличие ее автомобилей на борту судна.
«Хотя еще рано говорить о случившемся и о следующих шагах, мы вместе с нашими коллегами из Porsche AG поддерживаем наших клиентов и наших дилеров, насколько это возможно, в поиске решений», — сказал глава департамента по связям с общественностью Porsche Cars в Северной Америке Ангус Фиттон.
Судно Felicity Ace грузоподъемностью более 17 тыс. тонн регулярно использовалось как чартерный автовоз для VW Group. // LB.ua