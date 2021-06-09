В Бахмуте суд отправил мажора, устроившего смертельное ДТП, на 7 лет за решетку

Помимо срока, суд присудил убийце выплатить семье погибшего 800 тыс грн морального ущерба.

В Бахмуте резонансное ДТП завершилось обвинительным приговором суда: водитель, который будучи пьяным, совершил смертельную аварию, проведет следующие 7 лет и 6 месяцев за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 21 марта 2020 года, около 22:45, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки «MERCEDES-BENZ E 200 CDI», с превышением скорости двигался по одной из улиц города Бахмут. Не справившись с управлением, злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 211240», который ехал во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа погиб на месте.

Артемовский городской суд согласился с аргументированными доводами прокурора и назначил мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскано моральный ущерб в размере 800 тыс грн. // Вечерний Бахмут