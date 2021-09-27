В Днепре и области полиция разыскивает пропавшего 17-летнего парня (фото)

В городе Никополь Днепропетровской области полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего 17-летнего Назара Бойко, который 26 сентября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

27 сентября в дежурную часть Никопольского РУП обратился отец мальчика и сообщил, что исчез его сын Бойко Назар Игоревич 2004 года рождения, студент 2 курса НМетАУ.

Приметы: рост примерно 185 см, вес 70 кг, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, от травмы на велосипеде остался шрам с правой стороны лица у носа.

Был одет: синяя куртка, джинсы черные или желтые, черные мокасины.

С собой мальчик взял черный рюкзак с надписью «Adventure», пакет-майку черный с надписью «BMW», личные вещи, конспекты, паспорт, студенческий билет, карточку «ПриватБанка» для студенческих выплат.

Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Назара Бойко, просим сообщить по телефонам: (095) 938-27-56, (066) 570-72-09, 102 или другим удобным для вас способом.