В Днепре и области разыскивают 16-летнего парня (фото)

В Днепре и области разыскивают пропавшего 16-летнего Ивана Шумийко, который 8 ноября в 10 часов вечера ушел из дома в Кривом Роге и не вернулся.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.



Известно, что подросток проживает в Центрально-Городском районе Кривого Рога. На данный момент его местонахождение неизвестно. О пропаже внука в полицию сообщил дедушка.

Приметы пропавшего: рост 170 см, полного телосложения, короткие волосы темного цвета, карие глаза.

Был одет: в черную куртку, темные штаны, белую кофту, кроссовки белого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего Шумийко Ивана, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 067-568-90-99 или 102.