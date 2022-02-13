На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Муравйова Яна, 2005 року народження, яка пішла з дому 11 лютого і до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст приблизно 175-180 см, пофарбоване у темно-каштановий колір волосся, карі очі, середньої статури.

Була одягнена: чорна куртка з капюшоном, чорні спортивні штани з білими смугами, малинові кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацію про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами (048) 779 42 88, (095) 020 9972 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області