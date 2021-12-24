В Днепре в кабине сгоревшего грузовика нашли обгоревший труп

В Днепре на Слобожанском проспекте ночью загорелся грузовой автомобиль MAN с прицепом. Огонь полностью уничтожил кабину грузовика — внутри был обнаружен обгоревший труп мужчины.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник ночью 24 декабря в грузовике MAN, который находился на временной стоянке. Огонь моментально охватил кабину автомобиля и перекинулся на прицеп. Приехавшие на вызов спасатели быстро ликвидировали пожар, но к тому времени огонь успел уничтожить полностью кабину и повредил прицеп.

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили внутри сгоревшей кабины грузовика труп мужчины. По предварительной информации, это мог быть водитель MAN. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.