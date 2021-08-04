В Днепровском районе нашли труп мужчины с простреленной головой

В Днепровском районе Днепропетровской области нашли окровавленное тело 40-летнего мужчины.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» с места событий.

В дачном кооперативе «Пластик» мужчина обнаружил окровавленное тело. Возле погибшего лежали пистолет и патрон. По предварительной информации, мужчина совершил суицид — он выстрелил из пистолета ТТ себе в ротовую полость. На месте происшествия работали полицейские, которые установили личность погибшего. Все детали случившегося выясняются.