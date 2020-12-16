В Донецкой области на стройке погибли двое мужчин

Еще один пострадавший сейчас в больнице

В Краматорске Донецкой области на стройке погибло двое мужчин. Еще одного строителя доставили в больницу с травмами.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, двое работников подрядной организации (26 и 29 лет) при выполнении работ на строительстве 4-этажного торгового комплекса упали с высоты. После падения их засыпало кирпичом. От полученных травм они погибли.

Еще один строитель был доставлен в больницу. У 36-летнего мужчины диагностировали переломы ребер.

По факту нарушения требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей начато уголовное производство.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагического события.