В ДТП на Киевщине погиб водитель и тяжело травмирован подросток (фото)

В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.

«12 декабря в 11:48 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев — Знаменка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Lada» и «Reno».

«Спасатели провели деблокировку. На месте обнаружен погибший водитель автомобиля «Lada» и пассажир-подросток в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи. Водитель «Reno» имеет травмы, но находился в сознании», — сообщили в ГСЧС.