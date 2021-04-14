В Египте после ДТП загорелся автобус: погибли 20 человек
Вследствие автоаварии в Египте заживо сгорели 20 человек. Трагедия произошла ночью.
Об этом сообщает издание АР, передает УНН.
Авария произошла в провинции Асьют, по дороге из Каира в Сохаг. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил нефтепродукты. После столкновения оба транспортных средства загорелись сразу.
Как передает издание, водитель автобуса не заметил грузовик, остановившийся на дороге из-за неисправности. Он не успел разминуться с фурой, и автобус на скорости врезался в нее. В результате столкновения погибли по меньшей мере 20 человек и еще трое пострадали.
Сейчас на месте работают спасательные и медицинские бригады. Также на место прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад. Из-за ДТП движение на междугородной трассе заблокировано.Tweet