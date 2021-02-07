В Гималаях в результате схождения ледника 150 человек пропали без вести

В индийском штате Уттаракханд на севере страны в горной цепи Гималаи произошло схождение ледника — более 150 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

«Фактическое число пока не подтверждено, но от 100 до 150 человек, как мы опасались, погибли», — сказал главный секретарь штата Уттаракханд Ом Пракаш.

Также сообщается о стене пыли, камней и воды, когда лавина спускалась по долине р.

«Это произошло очень быстро, не было времени, чтобы предупредить кого-то. Я чувствовал, что даже мы будем сметены», — рассказал Санджай Сингх Рана, который живет в верховьях села Рейне.

Местные жители опасаются, что люди, которые работают на близлежащем гидроэнергетическом проекте, были сметены. Рана сказал: «Мы понятия не имеем, сколько человек пропали без вести».