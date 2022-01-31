В Харькове покончила с собой дочь криминального «авторитета»

Трагедия произошла в Основянском районе Харькова.

Об этом Newsroom сегодня сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Вечером 29 января в полицию поступило сообщение от харьковчанина Станислава Я. о том, что на Гимназической набережной, 4 с балкона пятого этажа выбросилась девушка.

Прибыв на место, полицейские обнаружили около жилого дома тело гражданки без признаков жизни. Правоохранителям удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 33-летняя Евгения К.

Во время общения с копами заявитель рассказал, что перед трагедией девушка была у него в гостях, выпивала и пребывала в подавленном состоянии из-за своего отца, которого содержат под стражей в следственном изоляторе.

Когда Станислав Я. ушел по делам, гостья осталась в квартире одна. Вернувшись домой, мужчина застал ее висящей на балконе и попытался затащить в квартиру, но девушка сорвалась и погибла в результате падения.

Правоохранители также пообщались с матерью Евгении К. По ее словам, в последнее время дочь пребывала в депрессии и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области корреспонденту Newsroom подтвердили информацию об инциденте.

По информации источника Newsroom, отцом погибшей является известный в Харькове криминальный авторитет Михаил Гончаренко по прозвищу “Гончарик”. По версии прокуратуры, в декабре мужчина требовал от директора местной компании передать ему несуществующий долг в размере $250 тысяч. В случае отказа — угрожал физической расправой. 17 января подозреваемого задержали около ресторана “Argentina Grill” на проспекте Науки, 20 при передаче $150 тысяч. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (“вымогательство”) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 19 января по решению Дзержинского районного суда Харькова подозреваемого взяли под стражу.

Напомним, ранее в Харькове задержали вымогателей, которые пытались обложить данью наркодилеров. Трое мужчин представлялись правоохранителями и вымогали деньги у наркозависимых и распространителей дурмана. В октябре прошлого года трое мужчин напали на харьковчанина на улице Плиточной и вымогали 1300 долларов. Когда потерпевший сказал, что у него нет такой суммы, у него отобрали авто, пообещав вернуть, когда тот заплатит. Аналогичный инцидент произошел на Южнопроектной.