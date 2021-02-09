В Хмельницком рабочий в котельной погиб, попав в шнек

Трагический случай в Хмельницкой области унес жизни работника МКП «Хмельницктеплокоммунэнерго». Рабочий попал в шнек для подачи древесной щепы.

Об этом сообщает УНН со посиланнм на ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

На место происшествия сначала вызвали медиков. Впрочем, извлечь тело погибшего они не смогли, поэтому вызвали спасателей.

Чрезвычайники, которые прибыли с инженерной техникой в котельную, с помощью эскаватора-погрузчика расчистили деревянную щепу вокруг погибшего, после чего с помощью специнструментов освободили тело 64-летнего мужчины со шнека и передали его работникам полиции.

Между тем в полиции уже открыли уголовное производство.

Обстоятельства трагедии еще устанавливаются.