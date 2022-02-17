У Черкасах на залізничній колії знайшли тіло чоловіка

У Черкасах під колеса потяга втрапив чоловік. Його тіло та голову знайшли на залізничній колії на розі вулиць Грушевського та Одеська.

Про це повідомив власний кореспондент Суспільного Сергій Єфімов з місця події.

У коментарі речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла, що по прибуттю медики констатували смерть чоловіка:

«О 15:55 годині був виклик, у якому повідомили, що під колеса потяга втрапила людина. Подія сталась на перетині вулиць Грушевська та Одеська. Медики по прибуттю констатували смерть чоловіка».

У коментарі речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк розповіла, що повідомлення про подію до поліції надійшло від працівників швидкої медичної допомоги.

«Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, яка встановлює усі обставини події».