В Измаиле 5-летний мальчик погиб в трансформаторной будке

Полиция открыла дело по трем статьям.

В Измаиле Одесской области полиция расследует обстоятельства гибели 5-летнего мальчика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Одесской области.

Предварительно известно, что ребенок залез в трансформаторную будку во время отдыха с отцом у озера. Мальчик получил несовместимое с жизнью поражение током.

Будка расположена неподалеку одноэтажного здания на возвышении. Однако дверцы в кабинку с током закрыты не были.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай», злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Также полицейские устанавливают, почему объект, который представляет опасность для обычных людей, не был на замке, а маленький мальчик – под присмотром взрослых. // УНИАН