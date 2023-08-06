В Ізмаїльському районі під колесами вантажівки загинув 16-річний хлопець

Автопригода сталася 5 серпня приблизно о 23 годині в селі Шевченкове Кілійської територіальної громади.

Попередньо правоохоронці встановили, що 37-річний житель Білгород-Дністровського району, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з причепом, не помітив у темряві місцевого жителя, який перебував на проїзній частині, і здійснив на нього наїзд.

Потерпілого доправили у лікарню, де від отриманих травм він, на жаль, помер.

«Керманича перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий. До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли відомості за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Триває слідство», – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції Юрій Сухий.

Поліцейські наголошують на суворому дотриманні всіма учасниками дорожнього руху ПДР. І водії, і пішоходи повинні бути дуже уважними на дорозі. В темну пору доби пішоходам необхідно позначати себе світлоповертальними елементами або ліхтариками.

ГУ Національної поліції в Одеській області