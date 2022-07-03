У Борисполі почалися масові перевірки документів: рух транспорту можуть обмежувати
Під час проведення перевірок в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів.
Сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бориспільському районі Київської області розпочинається посилений етап перевірки документів.
Про це повідомив голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко.
Як йдеться у повідомленні, під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.
Жителів і гостей району просять зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей і спокійно реагувати на законні дії правоохоронців.
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