У Борисполі почалися масові перевірки документів: рух транспорту можуть обмежувати

Під час проведення перевірок в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів.

Сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бориспільському районі Київської області розпочинається посилений етап перевірки документів.

Про це повідомив голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко.

Як йдеться у повідомленні, під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.

Жителів і гостей району просять зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей і спокійно реагувати на законні дії правоохоронців.

УНІАН