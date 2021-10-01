В Киеве Mini Cooper слетел с дороги в кювет: водитель погиб (фото)

Водитель Mini Cooper не справился с управлением, влетел на бордюр, в результате автомобиль унесло в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте. Начато уголовное производство.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 1 октября на улице Оноре де Бальзака. Сообщает Информатор.

Предварительно установили, что водитель легковушки Mini Cooper не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель, 1997 года рождения, погиб на месте.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка полиции, патрульные полицейские и врачи.