В Киеве Porshe «нанизался» на отбойник (фото)

В Голосеевском районе Киеве 8 марта произошло ДТП с участием Porsche.

Об этом сообщает в Telegram«Киев Оперативный».

«На съезде с Заболотного, вблизи с ТЦ Атмосфера, водитель Porsche влетел в отбойник. Влетел так, что отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла», — говорится в сообщении.

Как сообщает dtp.kiev.ua,Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник.

«Водитель родился в рубашке, живой, только ногу задело. Полиция на месте происшествия», — добавили в паблике. // «Апортроф»