В Киеве пьяный водитель на Volkswagen врезался в авто полиции: патрульные в больнице

В Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в автомобиль полиции. На нарушителя составили два административных протокола, а его авто конфисковали.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области

Пьяный водитель Volkswagen Passat выехал на встречку и врезался в авто полиции Peugeot, которым управлял 39-летний офицер полиции. Двое патрульных получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

На водителя Volkswagen Passat составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения ) и по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) Кодекса об административных правонарушениях Автомобиль конфисковали и поместили на штрафплощадку.