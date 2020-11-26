В Киеве водитель на Жигулях, уходя от погони, протаранил несколько автомобилей

В среду, 25 ноября, по адресу улица Шумского Юрия, 5, что на Березняках, жильцов дома поднял грохот. Очевидцы сообщают, что водитель на Жигулях уходил от полиции и протаранил несколько автомобилей.

Инцидент произошел около 23:00. Об этом Информатору сообщили очевидцы.

По предварительной информации, водитель на Жигулях уходил от погони, его преследовали правоохранители. И он врезался в несколько автомобилей.

Что стало причиной погони — неизвестно. Но на место происшествия стянули несколько экипажей правоохранителей. На видео видно, как водитель Жигулей лежит на земле.