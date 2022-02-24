В Одесі невідомі намагались потрапити на територію Військової академії: поранено двох курсантів

В Одесі поранено двох курсантів Військової академії.

Як повідомили УНН правоохоронці, під час патрулювання курсантів поранили невідомі, які намагались перелізти через паркан на територію академії.

За словами правоохоронців, з Одеси надійшла інформація про поранення двох курсантів Військової академії. Під час патрулювання території академії вони помітили невідомих чоловіків, що намагалися перелізти через паркан на зазначену територію.

Правопорушники на зауваження не реагували та пострілами з невстановленої зброї поранили курсантів. Потерпілим надається медична допомога.