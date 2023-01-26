В Одесі затримали чоловіка, який учора запустив фейерверк під час тривоги

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що вчора, 25 січня, під час ракетної небезпеки в Одесі на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди.

“Поліція вже затримала порушника, він в усьому зізнався. Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще півбіди, але, якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія…” – заявив Марченко.

Заборона на запуск фейерверків під час війни

Нагадаємо, що ще до початку повномасштабного вторгення РФ на сайті президента з’явилася електронна петиція “Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів”.

Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, її підтримав президент України Володимир Зеленський.

Попри це, іноді деякі люди запускають салюти в українських містах, чим викликають обурення.Так, влітку у Дніпрі невідомі запустили салют під час комендантскої години.

А у Києві затримали чоловіка, який запустив салюти в центрі столиці у новорічну ніч. Йому загрожує обмеження волі до п’яти років. // УНІАН