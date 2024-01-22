В Одеському районі унаслідок ДТП з перекиданням авто травмувалися жінка та дві її онуки (фото)

Автопригода сталася 21 січня близько 15-ї години на автодорозі сполученням Одеса – Іванівка.

Попередньо поліцейські встановили, що водійка легкового автомобіля «Toyota», рухаючись на великій швидкості у бік міста Одеса, неподалік від селища Набережне не врахувала дорожню обстановку, не впоралась з керуванням і допустила виїзд з дороги та перекидання транспортного засобу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє доньок кермувальниці семи та трьох років і літня мати. З різними травмами їх доставили до лікарні.

Водійку перевірили на стан алкогольного спʼяніння – вона була твереза.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події.

Поліцейські вкотре наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватися ПДР: бути уважними та обережними, не перевищувати швидкість руху, слідкувати за зміною дорожньої обстановки, користуватися пасками безпеки.

Не наражайте на небезпеку себе, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Одеське районне управління поліції №2