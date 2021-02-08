В Одессе разыскивают пропавшего несовершеннолетнего (фото)

В Одессе ищут пропавшего 6 февраля подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители ищут одессита Зандилова Семена Сергеевича, 2005 года рождения, который 6 февраля около трех часов дня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 128 см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы, глаза карие.

Был одет: в черную шапку, черную куртку, рубашку в серо-красную клетку, темно-синие брюки и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения парня, просят сообщить в территориальный отдел полиции по телефонам: 094 — 997 — 65 — 30; (048) 723 — 44 — 56 или по спецлинии «102». // 048.ua