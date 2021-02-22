В Одесской области вора убил столб, часть которого он пытался украсть

Железобетонный столб упал на 34-летнего мужчину в селе Вишневое в Белгород-Днестровском районе (на территории бывшего Татарбунарского района) Одесской области.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили «Думской» в полиции, погибший пытался украсть металлические фрагменты столба на территории заброшенной машинно-тракторной станции. Когда мужчина распиливал столб, тот потерял устойчивость и рухнул на него.