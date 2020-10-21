В Петербурге фура ехала несколько километров с мертвым водителем (видео)

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге фура проехала на автопилоте 2 км после смерти водителя, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Отмечается, что мужчина умер во время поездки.

Легковые автомобили старались объезжать курсирующую на автопилоте крупногабаритную фуру в то время, как другие водители фур пытались остановить ее своими машинами.

В итоге это удалось сделать, никто не пострадал. В сети появилось видео с происходящим. «Фура ехала несколько километров и билась об отбойники», — заметил автор материала.

ГИБДД устанавливает обстоятельства ЧП.

МК