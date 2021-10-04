В Подмосковье разбился вертолет: погибли три человека

В Подмосковье в результате крушения легкомоторного вертолета Robinson, 3 октября вечером, погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС России.

“В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не было. В результате происшествия погибли три человека”, — говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщают, что вертолет принадлежал аэроклубу “Кондор-М”. Все, кто находился на борту, погибли. Среди погибших: одна женщина и двое мужчин. Сейчас устанавливают причины аварии. По предварительным данным, основные версии катастрофы — неисправность техники и ошибка пилота.

На место происшествия для проведения деблокирования выехали пожарно-спасательные подразделения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).